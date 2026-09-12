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डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: 15 हजार का इनामी भदोही में अरेस्ट, न्यायाधीश का फर्जी चैट दिखा जीता था भरोसा

Sat, 12 Sep 2026 09:45 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 12 Sep 2026 09:45 PM IST
सार

डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 13 क्रशर प्लांट और टोल कारोबार में निवेश कराने के नाम पर ठगी की। आरोपी ने एक न्यायाधीश के नाम से फर्जी व्हाट्सएप चैट दिखाकर पीड़ितों का भरोसा जीता और रकम हासिल की थी।

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ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी में 15 हजार के इनामी आशीष दुबे निवासी लखनों को शनिवार को सिंहपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिनव त्यागी ने आरोपी पर 10 सितंबर को इनाम घोषित किया गया था। क्रशर प्लांट व टोल बिजनेस के नाम पर गिरोह के चार सदस्यों ने पीड़ित को चूना लगाया था।

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ज्ञानपुर कोतवाली में मार्च 2024 को तहरीर देकर जौनपुर जिले के बरसठी निवासी आनंद दुबे ने पंकज उपाध्याय, मनीष शुक्ला, सचिन उपाध्याय और आशीष दुबे पर क्रशर प्लांट व टोल बूथ बिजनेस में निवेश के नाम पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोपियों ने एक न्यायाधीश के नाम की फर्जी व्हाट्स एप चैट दिखाकर भरोसा जीता और आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर करवाकर हड़प ली। रुपये मांगने पर उसे धमकाया गया।

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पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर आशीष फरार चल रहा था। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ धारा 82 व 83 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया था।

10 सितंबर को एसपी ने आरोपी पर 15 हजार का इनाम घोषित किया। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सिंहपुर नहर पुलिया पर घेराबंदी कर इनामी आशीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अब 15 हजार रुपये के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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