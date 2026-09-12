डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: 15 हजार का इनामी भदोही में अरेस्ट, न्यायाधीश का फर्जी चैट दिखा जीता था भरोसा

ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी में 15 हजार के इनामी आशीष दुबे निवासी लखनों को शनिवार को सिंहपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अभिनव त्यागी ने आरोपी पर 10 सितंबर को इनाम घोषित किया गया था। क्रशर प्लांट व टोल बिजनेस के नाम पर गिरोह के चार सदस्यों ने पीड़ित को चूना लगाया था।

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ज्ञानपुर कोतवाली में मार्च 2024 को तहरीर देकर जौनपुर जिले के बरसठी निवासी आनंद दुबे ने पंकज उपाध्याय, मनीष शुक्ला, सचिन उपाध्याय और आशीष दुबे पर क्रशर प्लांट व टोल बूथ बिजनेस में निवेश के नाम पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोपियों ने एक न्यायाधीश के नाम की फर्जी व्हाट्स एप चैट दिखाकर भरोसा जीता और आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर करवाकर हड़प ली। रुपये मांगने पर उसे धमकाया गया।