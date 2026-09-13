वायरल बुखार : प्लेटलेट्स गिरने के बाद अब निमोनिया की चपेट में मरीज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:10 AM IST
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बदलते मौसम के बीच वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में तेज बुखार और प्लेटलेट्स कम होने के साथ अब निमोनिया के लक्षण वाले मरीज भी पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार कुछ मरीजों में वायरल संक्रमण के बाद फेफड़ों में संक्रमण और सांस लेने में परेशानी की शिकायत सामने आ रही है। इसके साथ ही लंबे समय तक सूखी या बलगम वाली खांसी भी बनी रह रही है।
जिला अस्पताल के आईसीयू प्रभारी एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि बीते 15 दिन से वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। उनकी ओपीडी में रोज 100 से अधिक मरीज वायरल की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें 20 से अधिक मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने की समस्या मिल रही है, जबकि 10 से अधिक मरीजों में निमोनिया के लक्षण पाए जा रहे हैं।
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जिला अस्पताल के आईसीयू प्रभारी एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि बीते 15 दिन से वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। उनकी ओपीडी में रोज 100 से अधिक मरीज वायरल की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें 20 से अधिक मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने की समस्या मिल रही है, जबकि 10 से अधिक मरीजों में निमोनिया के लक्षण पाए जा रहे हैं।
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