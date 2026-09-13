Jaunpur News: सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने की रणनीति बनाई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:19 AM IST
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भारतीय जनता पार्टी मंडल कोपागंज की ओर से शनिवार को सेवा संकल्प अभियान को लेकर एक पैलेस में कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष गिरीश नारायण राय रहे। कार्यशाला में अभियान के तहत आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्य अतिथि गिरीश नारायण राय ने कार्यकर्ताओं से अभियान को जनभागीदारी से जोड़कर सेवा गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष हिमांशु राय ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक जिम्मेदारियों का सक्रियता के साथ निर्वहन करने की अपील की। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हिमांशु राय और संचालन मंडल महामंत्री अतुल त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर शत्रुघ्न सिंह, ममता पांडेय, सुजीत राय आदि मौजूद रहे।
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