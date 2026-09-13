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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Even 10 days before Diwali, there are no tickets available on trains

Jaunpur News: दिवाली से 10 दिन पहले ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं

Sun, 13 Sep 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:18 AM IST
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Even 10 days before Diwali, there are no tickets available on trains
दिवाली और छठ पर्व पर घर आने वाले यात्रियों की मुश्किलें अभी से बढ़ने लगी हैं। त्योहार से करीब 57 दिन पहले ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और राजस्थान से मऊ आने वाली कई नियमित ट्रेनों में टिकट बुकिंग बंद हो गई है।
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दिवाली से 10 दिन पहले की कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल होने के साथ वेटिंग भी तय सीमा पार कर गई है और अब इनमें ‘रिग्रेट’ का स्टेटस दिख रहा है। आमतौर पर वेटिंग टिकट नहीं मिलने पर यात्री तत्काल कोटे का सहारा लेते हैं। हालांकि, रेलवे नियमों के अनुसार नियमित कोटे में वेटिंग सूची निर्धारित सीमा पार करने पर तत्काल कोटे में भी टिकट उपलब्ध नहीं हो पाता।
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इससे महानगरों और दूसरे राज्यों में रहने वाले मऊ के हजारों यात्रियों के सामने घर लौटने की चुनौती खड़ी हो गई है। नियमित ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण यात्रियों को अब पूजा, दिवाली और छठ के लिए घोषित की जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का इंतजार है।
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हर साल त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनें संचालित करता है।
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