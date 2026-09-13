Jaunpur News: दिवाली से 10 दिन पहले ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं

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दिवाली से 10 दिन पहले की कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल होने के साथ वेटिंग भी तय सीमा पार कर गई है और अब इनमें ‘रिग्रेट’ का स्टेटस दिख रहा है। आमतौर पर वेटिंग टिकट नहीं मिलने पर यात्री तत्काल कोटे का सहारा लेते हैं। हालांकि, रेलवे नियमों के अनुसार नियमित कोटे में वेटिंग सूची निर्धारित सीमा पार करने पर तत्काल कोटे में भी टिकट उपलब्ध नहीं हो पाता।इससे महानगरों और दूसरे राज्यों में रहने वाले मऊ के हजारों यात्रियों के सामने घर लौटने की चुनौती खड़ी हो गई है। नियमित ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण यात्रियों को अब पूजा, दिवाली और छठ के लिए घोषित की जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का इंतजार है।हर साल त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे विभिन्न रूटों पर स्पेशल ट्रेनें संचालित करता है।