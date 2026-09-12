जालौन: मुख्य मार्ग पर बना गहरा गड्ढा दे रहा हादसे को दावत, उमरी-नवार रोड पर सुरक्षा इंतजाम नदारद

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माधौगढ़ तहसील क्षेत्र के उमरी गांव से नवार जाने वाले मुख्य मार्ग पर शनिवार सुबह अचानक सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 10 बजे सड़क पर अचानक गड्ढा दिखाई दिया। देखते ही देखते इसका आकार बढ़ने लगा। मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से दिनभर बड़ी संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन गुजरते हैं।

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