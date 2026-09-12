जालौन: उमरी-नवार मुख्य मार्ग पर बना गहरा गड्ढा, हादसे की आशंका; प्रशासन ने नहीं कराई बैरिगेटिंग

बैरिगेटिंग नहीं होने से बढ़ा खतरा

सड़क पर बड़ा गड्ढा होने के बावजूद अभी तक मौके पर प्रशासन की ओर से बैरिगेटिंग या कोई अन्य सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। रात के समय गड्ढा वाहन चालकों को दिखाई न देने से हादसे की आशंका और बढ़ गई है।