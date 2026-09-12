जालौन: उमरी-नवार मुख्य मार्ग पर बना गहरा गड्ढा, हादसे की आशंका; प्रशासन ने नहीं कराई बैरिगेटिंग
Jalaun News: माधौगढ़ तहसील क्षेत्र के उमरी गांव से नवार जाने वाले मुख्य मार्ग पर शनिवार सुबह अचानक सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 10 बजे सड़क पर अचानक गड्ढा दिखाई दिया। देखते ही देखते इसका आकार बढ़ने लगा। मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से दिनभर बड़ी संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन गुजरते हैं।
बैरिगेटिंग नहीं होने से बढ़ा खतरा
सड़क पर बड़ा गड्ढा होने के बावजूद अभी तक मौके पर प्रशासन की ओर से बैरिगेटिंग या कोई अन्य सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। रात के समय गड्ढा वाहन चालकों को दिखाई न देने से हादसे की आशंका और बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते गड्ढे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर तत्काल बैरिगेटिंग कराने और सड़क की स्थिति को दुरुस्त कराने की मांग की है।