फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Mercury drops by three degrees due to rain; relief from humidity.

Jalaun News: बारिश से तीन डिग्री लुढ़का पारा, उमस से राहत

Sat, 12 Sep 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Mercury drops by three degrees due to rain; relief from humidity.
फोटो - 10 बारिश के बाद सड़क किनारे हुआ जलभराव। संवाद
उरई। दो दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार को हुई रुक-रुककर हल्की बारिश से राहत मिली। इससे तापमान में करीब तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत महसूस हुई।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके मुकाबले शुक्रवार को अधिकतम तापमान तीन डिग्री गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हालांकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहा। अधिकतम तापमान में आई गिरावट का असर दिनभर महसूस किया गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बीच-बीच में हल्की बारिश होती रही। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया।
विज्ञापन

पिछले दो दिनों से बारिश थमने के बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई थी। दिन के समय चिपचिपी गर्मी के कारण लोग परेशान थे। पंखे और कूलर भी उमस से पूरी राहत नहीं दे पा रहे थे। शुक्रवार को मौसम ने करवट ली तो लोगों को इस परेशानी से कुछ राहत मिली। दोपहर के समय हल्की बारिश के बावजूद लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पांच दिन तक हल्की बारिश के आसार
मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी ने बताया कि अगले पांच दिनों तक जिले में हल्की बारिश होने का अनुमान है। आसमान में बादल बने रहने और बीच-बीच में बारिश होने से तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मौसम ठंडा और सुहाना बना रहेगा। बारिश रुकने पर उमस दोबारा बढ़ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed