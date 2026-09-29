सादाबाद के किसान भवन की बदहाली पर किसानों का धरना

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सादाबाद में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने चौधरी चरण सिंह स्मृति किसान भवन की बदहाली पर धरना दिया। उन्होंने भवन के जीर्णोद्धार और साफ-सफाई की मांग की। नायब तहसीलदार वैष्णवी शर्मा को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसानों ने जल्द सुधार न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी।

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