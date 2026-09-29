रेलवे ओवरब्रिज की खुली पोल: दो माह में उखड़ी छह करोड़ की सड़क, एक महीने से रास्ता बंद, मरम्मत भी सुस्त

मरम्मत कराने के बजाय सीधे बंद कर दिया रास्ता

मेरा सासनी से जलेसर तक आना-जाना होता है। जब ओवरब्रिज चालू हुआ था तो लगा कि वर्षों पुरानी फाटक की समस्या खत्म हो गई, लेकिन दो माह में ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। शिकायत के बाद रेलवे ने गड्ढे ठीक करने के बजाय सीधे रास्ता बंद कर दिया। अब ट्रेन आने पर धूल फांकते हुए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है।-चंदपाल सिंह, निवासी नगला मया



कच्चे रास्ते पर सांस लेना दूभर, पलट रहे दोपहिया वाहन

पुल के नीचे जो सर्विस रोड बनाया गया है वह पूरी तरह कच्चा और बदहाल है। भारी ट्रक और डंपर गुजरते हैं तो धूल का ऐसा गुबार उठता है कि आगे कुछ नजर नहीं आता। दोपहिया वाहन चालक लगातार फिसलकर गिर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों की गैरजिम्मेदारी के कारण एक माह बाद भी मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है।-मनोज कुमार, निवासी मान महौ



पिलर से संकरा हुआ रास्ता, गांव से जाने की मजबूरी

ओवरब्रिज का पिलर बनने के बाद नीचे फाटक के पास रास्ता पहले की तुलना में बहुत संकरा हो चुका है। कार या बड़ी गाड़ियों के घंटों फंसे रहने का डर रहता है। कई बार जरूरी काम होने पर हमने 5-6 किलोमीटर घूमकर गांव के संपर्क मार्गों का सहारा लिया, लेकिन वहां भी जोखिम कम नहीं है।-सुधीर कुमार, निवासी गांव बघराया