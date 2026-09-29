हाथरस: महिलाओं में बढ़ा मोटापा-डायबिटीज का खतरा, एनएफएचएस-6 रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े

राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 (एनएफएचएस-6) की नवीनतम रिपोर्ट में हाथरस जिले की महिलाओं के सेहत को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। वर्ष 2019-21 (एनएफएचएस-5) की तुलना में नए आंकड़ों में महिलाओं में मोटापे और डायबिटीज की समस्या में खासी वृद्धि देखी गई है।

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जिले में डायबिटीज और मोटापे के बढ़ते आंकड़ों पर काबू पाने के लिए खान-पान में सुधार और नियमित शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है। वहीं, हाई बीपी में आई कमी यह दर्शाती है कि जिले में स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक उपचार के प्रति लोग अब पहले से अधिक सजग हो रहे हैं।-डॉ. सूर्यप्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

चिकित्सकों के अनुसार, खान-पान की अनदेखी और खराब जीवनशैली के कारण महिलाओं में रोग बढ़ रहा है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में मोटापे के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। जिले में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मोटापे की दर पिछले सर्वेक्षण में 23.8 फीसदी थी जो अब बढ़कर अब 28.5 फीसदी तक पहुंच गई है।इस तरह ब्लड शुगर यानी डायबिटीज के मामले में पुरुषों और महिलाओं, दोनों की स्थिति खराब हुई है। उच्च शुगर या इसकी दवा लेने वाले पुरुषों का प्रतिशत 10.9 फीसदी से बढ़कर 13.6 फीसदी हो गया है। वहीं, महिलाओं में यह आंकड़ा 7.6 फीसदी से बढ़कर 11.7 फीसदी पर पहुंच गया है। इस तरह महिलाओं में करीब चार फीसदी की वृद्धि हुई है।