एमएलसी चुनाव: 23 अक्तूबर को होगा मतदान, चार दिन बाद होगी मतगणना, यह है कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव-2026 की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि 31 अक्तूबर से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

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