एमएलसी चुनाव: 23 अक्तूबर को होगा मतदान, चार दिन बाद होगी मतगणना, यह है कार्यक्रम
वर्तमान सदस्य डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी (आगरा खंड स्नातक) एवं डॉ. आकाश अग्रवाल (आगरा खंड शिक्षक) का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव-2026 की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि 31 अक्तूबर से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
रिटर्निंग ऑफिसर आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि वर्तमान सदस्य डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी (आगरा खंड स्नातक) एवं डॉ. आकाश अग्रवाल (आगरा खंड शिक्षक) का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्तूबर है, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्तूबर रहेगी।
संशोधित तिथियों के अनुसार मतदान 27 अक्तूबर को कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह आठ बजे से अपराह्न चार बजे तक होगा। मतगणना की तिथि 27 अक्तूबर रहेगी।