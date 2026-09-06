सासनी के आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर ट्रक में लगी आग, धमाके के सात फटा टायर

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अलीगढ़ की ताला नगरी स्थित सिद्धिविनायक फर्म से रविवार सुबह करीब छह बजे मैदा के करीब 340 बोरे लादकर ट्रक हाथरस जा रहा था। सासनी के आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर चौपाल सागर के निकट पहुंचते ही अचानक ट्रक का पीछे टायर फट गया। तेज धमाके के बाद टायर रगड़ने से वाहन में आग लग गई। लपटें उठती देखकर चालक सीताराम घबरा गया और ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई।

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