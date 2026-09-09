Hathras News: दिक्कतें झेल रहे रोडवेज बसों के यात्री, अधिकारी व जनप्रतिनिधि बेखबर

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आगरा में टेढ़ी बगिया पर नया सेटेलाइट फाउंड्री नगर बस स्टैंड पर ही हाथरस की ओर से जाने वाली बसों को रोका जा रहा है। यात्रियों का सुझाव है कि कालिंदी विहार मार्ग होते हुए एनएच-19 (आगरा-कानपुर हाईवे) से बसों को आईएसबीटी तक संचालित किया जाए। रामबाग और वाटरवर्क्स क्षेत्र में जाम की स्थिति में यह वैकल्पिक मार्ग उपयोगी हो सकता है। इससे यात्रियों को सीधे आईएसबीटी पहुंचने की सुविधा मिलेगी। आरएम आगरा बीपी अग्रवाल का कहना है कि शहर में जाम की समस्या को लेकर हाथरस, अलीगढ़ डिपो की बसों का संचालन फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस स्टैंड से किया जा रहा है। आईएसबीटी से बसों के संचालन की व्यवस्था नहीं है।एक स्थान पर मिलेंगी परिवहन की सुविधाएंयात्रियों का कहना है कि बसों के आईएसबीटी तक पहुंचने से विभिन्न मार्गों की बसें एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को बार-बार वाहन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यात्रा का समय भी बचेगा। क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और परिवहन विभाग से जल्द पहल की मांग की है।- सादाबाद, हाथरस और अलीगढ़ से बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन आगरा आते-जाते हैं। बसों को सीधे आईएसबीटी तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। - अनुभव लवानियां, यात्री।- रामबाग और वाटरवर्क्स क्षेत्र में जाम के कारण बसों को आईएसबीटी तक ले जाना मुश्किल है तो कालिंदी विहार होते हुए एनएच-19 का विकल्प अपनाया जा सकता है। - राजनलाल शर्मा, यात्री।- आईएसबीटी तक बसें नहीं पहुंचने का सबसे अधिक असर ग्रामीण और दूरदराज के यात्रियों पर पड़ रहा है। बस बदलने में अतिरिक्त समय और खर्च होता है। -प्रख्यात सागर, यात्री।- जनहित में बसों का संचालन आगरा आईएसबीटी तक किया जाना जरूरी है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जल्द निर्णय लेकर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। - गौरव गौड़ एडवोकेट, यात्री।