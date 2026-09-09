Hathras News: शहर में आज

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मुरसान : गांव दऊदा में रामलीला मंचन कार्यक्रम का आयोजन शाम आठ बजे

बैठक

सादाबाद : श्रीराम मंदिर परिसर में श्रीरामलीला समिति की बैठक का आयोजन शाम पांच बजे

स्वास्थ्य शिविर

सासनी : बच्चा पार्क में स्वास्थ्य परीक्षण व आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर सुबह 10 बजे

सहपऊ : सीएचसी सहपऊ पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सुबह 09 बजे

स्वास्थ्य दिवस

डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से स्वास्थ्य दिवस का आयोजन सुबह 8.30 बजे

रामलीला