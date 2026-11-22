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सिकंदराराऊ में टेंपो-बस दुर्घटना में चार की मौत, हाथरस डीएम ने दी जानकारी

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 22 Nov 2026 06:16 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 06:16 PM IST

सिकंदराराऊ में रविवार दोपहर करीब एक बजे ग्राम बिलार के निकट एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सिकंदराराऊ जा रहे एक टेंपो में पीछे से टर्न ले रही एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। हाथरस डीएम सत्य प्रकाश पटेल ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। ... और पढ़ें

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