जयंत चौधरी पहुंचे बिसावर, वीर गोकुला जाट को दी श्रद्धांजलि

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केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने प्रसन्नता जताई। यह प्रसन्नता एनसीईआरटी पुस्तकों में वीर गोकुला जाट की वीरगाथा शामिल होने पर थी। उन्होंने बिसावर में वीर गोकुला जाट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकार वार्ता में चौधरी ने रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया।

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