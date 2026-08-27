हाथरस में युवती की मर्जी से शादी, परिजन नाराज

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हाथरस कोतवाली नगर में एक युवती ने आवेदन दिया। उसने अपनी इच्छा से एक बालिग युवक से शादी की है। परिजनों को इस शादी पर ऐतराज है। आवेदन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार ने यह जानकारी दी।

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