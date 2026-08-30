Hathras News: जंक्शन स्टेशन पर विकास कार्यों की रफ्तार परखी, जल्द शुरू होगा सीसीटीवी कंट्रोल रूम

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निरीक्षण के दौरान डिप्टी जीएम ने स्टेशन परिसर में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों की प्रगति देखी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नवनिर्मित प्रतीक्षालय और वेटिंग हॉल का जायजा लिया तथा यात्रियों के लिए पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की टंकियों से समय-समय पर नमूने लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच कराई जाए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।डिप्टी जीएम ने बताया कि हाथरस जंक्शन पर रेलवे कर्मचारियों की सुविधा के लिए दो दर्जन नए आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में वाहनों के व्यवस्थित ठहराव के लिए अलग से बड़ा पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा।स्टेशन की नई मुख्य इमारत के निर्माण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। विकास परियोजनाओं के तहत कार्य चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान टूंडला और अलीगढ़ से आए वरिष्ठ रेल अधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे।