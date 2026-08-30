Hathras News: हरिकेश पहलवान ने जीती सात लाख रुपये की आखिरी कुश्ती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दंगल में देश-विदेश और क्षेत्र के नामी पहलवानों ने पहुंचकर शानदार दांव-पेंच दिखाए। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी रही। दंगल का शुभारंभ भाजपा नेता धर्मेंद्र गौतम एवं समिति के पदाधिकारियों ने पहलवानों के हाथ मिलवाकर किया। इसके बाद अखाड़े में एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले हुए, जिन्हें देखने के लिए दर्शक अंत तक डटे रहे।आखिरी कुश्ती जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय द्वारा कराई गई। विजयी होने पर समिति की ओर से हरिकेश पहलवान का सम्मान किया गया। पांच लाख रुपये की दूसरी बड़ी कुश्ती भारत केसरी उमेश पहलवान मथुरा और भारत केसरी रुस्तम-ए-हिंद सिकंदर शेख पहलवान के बीच हुई।दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी पहलवान जीत हासिल नहीं कर सका और मुकाबला बराबरी पर छूटा। कुश्ती में विधायक गुड्डू चौधरी ने भी पहलवानों के हाथ मिलवाए। तीसरी बड़ी पांच लाख रुपये की कुश्ती शिबू पहलवान बसेला और विक्रम पहलवान मथुरा के बीच हुई। रोमांचक मुकाबले में यह कुश्ती भी बराबरी पर समाप्त हुई।