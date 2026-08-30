Hathras News: जन्मजात विकृति के शिकार हो रहे मासूम, 47 चिह्नित

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स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इनमें से 10 बच्चों का सफल उपचार व प्रबंधन कराया है। आरबीएसके की रिपोर्टिंग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में जिले के राजकीय प्रसव केंद्रों पर कुल 4,180 बच्चों का जन्म हुआ, जिनकी पूरी तरह से जांच की गई। इनमें से 11 नवजात शिशुओं में जन्मजात दोष की पुष्टि हुई।इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गृह आधारित नवजात देखभाल (एचबीएनएस) के तहत 9,163 शिशुओं का परीक्षण किया गया, जिसमें तीन बच्चे चिह्नित किए गए। आरबीएसके की मोबाइल हेल्थ टीमों ने अप्रैल से जुलाई तक गांव-गांव जाकर 96,570 बच्चों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें 33 बच्चे जन्मजात शारीरिक विकृतियों से पीड़ित मिले।जागरूकता और शुरुआती पहचान जरूरीएसीएमओ डॉ. राजीव गुप्ता ने बताया कि जन्मजात विकृतियों का मुख्य कारण आनुवंशिक कारक, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड व आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, देर से गर्भावस्था या बिना डॉक्टरी सलाह के दवाओं का सेवन है। आरबीएसके की टीमें अब ग्रामीण इलाकों में चौपालों और स्क्रीनिंग शिविरों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और परिजनों को बेहतर पोषण, संतुलित जीवनशैली और समय पर जांच कराने के प्रति जागरूक कर रही हैं।जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में 4डी की तलाशजिले में आरबीएसके की 14 ग्रामीण और एक शहरी टीम है। प्रत्येक टीम में चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट या फार्मासिस्ट तैनात हैं। ये टीम जन्म से 18 वर्ष के बच्चों में 4डी यानी, डिफेक्ट एट बर्थ (जन्मजात दोष), डिफिशिएंसी (पोषक तत्वों की कमी), डिसीज (बीमारियां), और डेवलपमेंटल डिले (विकास में देरी) की पहचान करती हैं।आंकड़े एक नजर मेंकुल प्रसव (राजकीय केंद्र) : 4,180प्रसव केंद्रों पर चिह्नित नवजात : 11आशा द्वारा चिह्नित शिशु : 03मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा परीक्षण : 96,570 बच्चेचिह्नित बच्चे: 33कुल चिह्नित बच्चे : 47उपचारित बच्चे: 10आरबीएसके की टीमें लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं। जन्मजात विकृति का मुख्य कारण आनुवंशिक व पोषण की कमी है। ऐसे बच्चों को चिह्नित कर इलाज से जोड़ा जा रहा है।-डॉ. वेदप्रकाश, सीएमओ