{"_id":"6aec6dc8c6b6bed88001d3a5","slug":"video-hatharasa-ma-janaganaena-2027-ka-savaganaena-para-jalthhakara-ka-narathasha-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस में जनगणना-2027 की स्वगणना पर जिलाधिकारी के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने जनगणना-2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जूम के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक चलने वाली स्वगणना में सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवारों और विभागीय लाभार्थियों की भी स्वगणना कराई जाएगी। स्वगणना से आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित होगी और त्रुटियां कम होंगी। शिक्षा विभाग को बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करने के निर्देश मिले। औद्योगिक इकाइयों, पेंशनर्स, दिव्यांगजनों, होमगार्ड और पीआरडी जवानों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी ने मतदाता सूची में छूटे पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़वाने पर जोर दिया। विभागीय डेटाबेस में ईपीआईसी नंबर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए।

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