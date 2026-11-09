बिसावर: बदलेगी आलू की खेती की तस्वीर, मिनी ट्यूबर से तैयार होगा बीज, 200 बीघा में छह प्रजातियों का रोपण
करीब 200 बीघा जमीन पर आलू की छह उन्नत प्रजातियों के मिनी ट्यूबर का रोपण किया है, जिसमें एक मिनी ट्यूबर की लागत लगभग 15 रुपये है। इस प्रयोग को केवल खेती में एक नया नवाचार नहीं, बल्कि सादाबाद के आलू किसानों की वर्षों पुरानी और सबसे बड़ी समस्या घटिया व वायरसयुक्त बीज के संकट के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
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आलू उत्पादन के लिए देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले सादाबाद क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्षेत्र के गांव नगला नाला के प्रगतिशील युवा किसान अंकज चौधरी और संजू चौधरी ने पहली बार बड़े पैमाने पर मिनी ट्यूबर के जरिये आलू का बीज तैयार करने का बीड़ा उठाया है।
इस पहल के तहत उन्होंने करीब 200 बीघा जमीन पर आलू की छह उन्नत प्रजातियों के मिनी ट्यूबर का रोपण किया है, जिसमें एक मिनी ट्यूबर की लागत लगभग 15 रुपये है। इस प्रयोग को केवल खेती में एक नया नवाचार नहीं, बल्कि सादाबाद के आलू किसानों की वर्षों पुरानी और सबसे बड़ी समस्या घटिया व वायरसयुक्त बीज के संकट के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
छह प्रमुख प्रजातियों का हो रहा है रोपण
किसान अंकज चौधरी और संजू चौधरी ने अपने खेतों में आलू की जिन छह प्रमुख और लोकप्रिय प्रजातियों के मिनी ट्यूबर लगाए हैं, उनमें कुफरी बहार, कुफरी सूर्या, कुफरी चिप्सोना, कुफरी डायमंड, कुफरी फ्रायसोना और कुफरी टी-7 शामिल हैं। इन प्रजातियों के माध्यम से वह वैज्ञानिक पद्धति से बीज उत्पादन की पूरी शृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं।
पांच से छह साल की लंबी प्रक्रिया से तैयार होगा अंतिम बीज
विशेषज्ञों के अनुसार, मिनी ट्यूबर लगाने के बाद सीधे किसानों के खेतों में बोआई योग्य बीज तैयार नहीं हो जाता। इसके लिए एक लंबी और अनुशासित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ब्रीडर बीज तैयार किया जाता है। इसके बाद फाउंडेशन, जनरेशन-फर्स्ट, जनरेशन-सेंकंड और अंत में मल्टीप्लायर बीज तैयार होता है। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया में लगभग पांच से छह वर्ष का समय लगता है। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद ही किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए शुद्ध बीज मिल पाता है।
नकली और वायरसयुक्त बीज की समस्या से मिलेगी मुक्ति
आलू की खेती में किसानों के लिए सबसे बड़ा जोखिम घटिया या वायरसयुक्त बीज का होता है। किसान खेत तैयार करने से लेकर खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। ऐसे में यदि बीज नकली निकल जाए, तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पूरी फसल चौपट होने का खतरा रहता है। कई बार किसानों को नुकसान का तब पता चलता है, जब फसल पर लागत पहले ही लग चुकी होती है।हालांकि इस लंबी अवधि में बीज की शुद्धता बनाए रखना, वायरस के संक्रमण से बचाना और निरंतर तकनीकी निगरानी रखना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए उन्होंने लंबा धैर्य और परिश्रम करने का संकल्प लिया है।