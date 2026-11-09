सहपऊ: युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में, पेड़ पर लटका मिला शव मिला, पत्नी पर धमकी देने का आरोप

सहपऊ में रविवार देर शाम ग्राम सिखरा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव गांव से बाहर खेतों पर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पुष्पेन्द्र तिवारी के रूप में हुई।

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पुष्पेन्द्र तिवारी के बड़े भाई देश दीपक तिवारी ने बताया कि उसकी तीन साल पहले शादी हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और पत्नी शादी के बाद से ससुराल नहीं आई थी। देश दीपक ने बताया कि पुष्पेन्द्र को उसकी पत्नी जेल भिजवाने और जान से मरवाने की धमकी देती रहती थी। पुष्पेन्द्र गुजरात के अहमदाबाद में एक फैक्टरी में काम करता था। उसने वहां से कमाया सारा पैसा अपनी ससुराल पहुंचा दिया था। इसके बाद वह शामली काम करने गया और कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। वहां से कमाया पैसा भी उसने पत्नी को दिया, लेकिन वह आने को तैयार नहीं थी।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा।