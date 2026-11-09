सीबीएसई: 1 जनवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क की तैयारियां शुरू

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हाथरस जिले के विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क और आंतरिक मूल्यांकन एक जनवरी से शुरू होंगे। बोर्ड के परीक्षा उप-नियमों के तहत हाथरस सहित मैदानी व नियमित सत्र वाले सभी विद्यालयों के लिए यह समय-सारिणी तय की गई है।

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