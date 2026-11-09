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हाथरस के बागला कॉलेज मैदान पर लगा आतिशबाजी बाजार

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:39 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:39 PM IST







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दिवाली के त्योहार पर हाथरस शहर के बागला कॉलेज के मैदान में पटाखा बाजार लगा। प्रशासन की ओर से सात, आठ और नौ नवंबर को तीन दिवसीय पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दी गई। ... और पढ़ें

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