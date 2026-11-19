{"_id":"6aff2a14af4a80be830e20e9","slug":"video-hatharasa-ka-manavanathara-hatayakada-ma-palsa-mathabhaugdha-ma-tha-aarapa-garafatara-eka-ghayal-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस के मानवेन्द्र हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार, एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस पुलिस ने ग्राम बिसाना में मानवेन्द्र की हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 नवंबर को चन्दपा थाना क्षेत्र के बिसाना गांव में मानवेन्द्र की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच पुलिस दल गठित किए। 19 नवंबर को एसओजी दल और चन्दपा पुलिस को आरोपियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली। घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में आरोपी गोपाल के पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। तलाशी अभियान के दौरान दूसरे आरोपी उदयवीर को भी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों से दो तमंचा, कारतूस और एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। गोपाल आगरा के मांगरौल बडी पार्टी और उदयवीर हाथरस के हिरागढी का निवासी है।

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