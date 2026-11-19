मानवेंद्र हत्याकांड: मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, साथी उदयवीर भी गिरफ्तार
हाथरस के मानवेंद्र हत्याकांड में पुलिस की मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। साथी भी गिरफ्तार हुआ है। एसओजी और चंदपा पुलिस की संयुक्त टीम ने चंदपा-महमूदपुर मार्ग पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा है।
विस्तार
हाथरस में बिसाना के मानवेंद्र हत्याकांड में पुलिस को बृहस्पतिवार देर शाम बड़ी कामयाबी मिली। एसओजी और चंदपा पुलिस की संयुक्त टीम की चंदपा-महमूदपुर ब्राह्मणान मार्ग पर बंबे के पास आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने घेराबंदी के दौरान टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी गोपाल के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हत्याकांड में शामिल उदयवीर को भी पकड़ लिया गया। दोनों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त स्पलेंडर बाइक बरामद हुई है। घायल गोपाल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
घेराबंदी देख पुलिस पर झोंके फायर
एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि पुलिस को आरोपियों के बंबा मार्ग से गुजरने की सटीक सूचना मिली थी। इस पर एसओजी और चंदपा पुलिस की टीम ने चंदपा से महमूदपुर ब्राह्मणान जाने वाले पगडंडी रास्ते पर बंबे के पास घेराबंदी कर दी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोपाल के पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान गोपाल पुत्र खगेंद्र सिंह निवासी मांगरौल बड़ी पार्टी, थाना सिकंदरा, आगरा के रूप में हुई। पुलिस ने छानबीन के दौरान हत्याकांड में सामने आए उदयवीर निवासी हीरागढ़ी, थाना चंदपा को भी गिरफ्तार कर लिया। उदयवीर, गोपाल के भाई कृष्णा उर्फ सीके का ससुर है। एसपी के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
11 नवंबर की रात घर के पास मारी थीं गोलियां
गांव बिसाना में 11 नवंबर की रात मानवेंद्र की घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में उसके दोस्त समीर को भी गोली लगी थी, जबकि उसका फुफेरा भाई बाल-बाल बच गया था। पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में मौसा गीतेंद्र, खगेंद्र के बेटे कृष्णा व गोपाल तथा प्रवेश के बेटे कौशल व सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। इसके बाद मानवेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया था। तय समय में गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। बृहस्पतिवार को मिली सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
वर्चस्व की लड़ाई में हुई हत्या
एसपी ने बताया कि पूछताछ में गोपाल ने मानवेंद्र की हत्या के पीछे दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई बताई है। उसके अनुसार, मानवेंद्र की आपराधिक गतिविधियों के कारण उसे और उसके साथियों को खतरा महसूस होता था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झड़प हो चुकी थी। कुछ दिन पहले मानवेंद्र और उसके साथियों ने गोपाल को घेरकर मारपीट की थी। हत्या वाले दिन भी दोनों पक्षों के युवकों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी दौरान गोपाल और उसके साथियों ने मानवेंद्र पर फायरिंग कर दी। एसपी ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा