कहीं मिले ताले, कहीं सोता मिला युवक

नगर पालिका के शहर में 11 सार्वजनिक शौचालय हैं, लेकिन एक भी मुख्य बाजार में नहीं है। आगरा-अलीगढ़ और मथुरा-कासगंज रोड पर शौचालय बने हैं। इनकी देखरेख ठेके पर हो रही है। प्रत्येक शौचालय पर एक कर्मचारी तैनात है। इसके बावजूद इनकी हालत बदतर है। महिला शौचालयों पर हर समय ताला लटका रहता है। पुरुष शौचालय की ओर ही एक कर्मचारी बैठता है, जबकि किसी महिला कर्मचारी की तैनाती नहीं है। बुधवार को सासनी गेट चौराहा सिटी स्टेशन के निकट शौचालय पर ताला लगा मिला। इगलास अड्डा पर शौचालय खुला तो था, लेकिन यहां एक युवक फर्श पर सोता मिला। यहां न सफाई की व्यवस्था थी और न ही पानी की।



तालाब चौराहा पर नारकीय हालात

तालाब चौराहा शहर का व्यस्ततम चौराहा है। यहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। शहर का प्रमुख बाजार पंजाबी मार्केट यहीं से शुरू होता है। जगह होने के बावजूद यहां शौचालय नहीं बन सका है। नगर पालिका ने पूर्व में शौचालय बनाने का प्रयास किया, लेकिन नियमों की अनदेखी के कारण मामला कोर्ट में चला गया। लोग यहां तालाब की बाउंड्री को ही शौचालय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण यहां गंदगी का अंबार है। यहां से गुजरने पर भी संक्रमण का खतरा रहता है।