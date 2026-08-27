{"_id":"6a8fe1d5dd21041d80018033","slug":"video-hatharasa-ka-algaugdhha-aagara-rada-radavaja-bsa-oura-taraka-ma-bhaugdhata-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस के अलीगढ़-आगरा रोड रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस में चंदपा क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार सुबह अलीगढ़-आगरा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। चंदपा थाना क्षेत्र के बिसाना गांव के पास रोडवेज बस एक अज्ञात ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस चालक सहित कुल 18 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचाया गया।

... और पढ़ें