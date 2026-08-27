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हाथरस सड़क हादसा: अलीगढ़-आगरा रोड पर रोडवेज बस-ट्रक की टक्कर, चालक समेत 18 यात्री घायल

Thu, 27 Aug 2026 11:43 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 11:43 AM IST
सार

रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। कई यात्री मदद के लिए पुकारने लगे। पुलिस और एंबुलेंस की टीम ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

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Roadways bus-truck collision on Aligarh-Agra road
हादसे में घायल और क्षतिग्रस्त रोडवेज बस - फोटो : संवाद

विस्तार
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हाथरस में चंदपा क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार सुबह अलीगढ़-आगरा रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। चंदपा थाना क्षेत्र के बिसाना गांव के पास रोडवेज बस एक अज्ञात ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस चालक सहित कुल 18 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचाया गया।

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यह दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 6:50 बजे हुई। यह हादसा सिसोदिया ढाबे से कुछ पहले हुआ था। रोडवेज बस संख्या UP 77 AN 2315 अलीगढ़ से आगरा की ओर जा रही थी। बस चालक ने आगे चल रहे एक अज्ञात ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान बस ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। 
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टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। कई यात्री मदद के लिए पुकारने लगे। पुलिस और एंबुलेंस की टीम ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। रोडवेज बस चालक आनंद पुत्र प्रमोद को गंभीर चोटें आईं। उन्हें बेहतर उपचार के लिए हाथरस के बांग्ला अस्पताल भेजा गया। अन्य घायलों को सामान्य प्रकृति की हल्की-फुल्की चोटें बताई गई हैं।

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ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ हादसा
अलीगढ़-आगरा रोड पर बिसाना गांव के समीप यह हादसा हुआ। यह स्थान चंदपा थाना क्षेत्र में आता है। रोडवेज बस अलीगढ़ से आगरा की दिशा में जा रही थी। बस चालक आनंद ने एक अज्ञात ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। यह प्रयास सिसोदिया ढाबे से कुछ पहले किया गया था। ओवरटेक करते समय बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्री अपनी सीटों से गिर गए और उन्हें चोटें आईं। दुर्घटना के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया।


बचाव और राहत कार्य
हादसे की सूचना मिलते ही चंदपा पुलिस सक्रिय हो गई। सीओ जे एन आस्थाना और चंदपा कोतवाली थाना प्रभारी योगेश कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। बस चालक आनंद को अधिक चोटें होने के कारण बांग्ला अस्पताल, हाथरस रेफर किया गया। पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचित करने का भी प्रयास किया।

घायलों की स्थिति और यातायात बहाली
अधिकांश घायलों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद में उनका उपचार किया गया। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बस को सड़क से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन की सहायता से बस को सड़क के किनारे से हटवाया गया। इसके बाद अलीगढ़-आगरा मार्ग पर यातायात को सुचारु रूप से चालू करा दिया गया। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि अन्य वाहनों का आवागमन प्रभावित न हो।

हादसे में घायल हुए यात्री

  1.  हाथरस के आवास विकास कॉलोनी निवासी नीरज उपाध्याय घायल हुईं, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। 
  2. हाथरस के त्यागी अस्पताल के पीछे रहने वाली राजवती, जिनकी उम्र करीब 58 वर्ष है, भी चोटिल हुईं। 
  3. नबीपुर, हाथरस के उदय सिंह, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, भी घायलों में शामिल हैं। 
  4. मुरसान के खरगू निवासी रेखा, जिनकी उम्र करीब 53 वर्ष है, भी इस दुर्घटना में घायल हुईं। 
  5. हाथरस के लक्ष्मी टॉकीज के पास रहने वाली रचना, जिनकी उम्र करीब 32 वर्ष है, को भी चोटें आईं। 
  6. अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव की काजल, जिनकी उम्र करीब 18 वर्ष है, घायल हुईं। 
  7. औरंगाबाद निवासी पूनम, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, भी चोटिल हुईं। 
  8. हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के नगला सिंगर की राजन श्री, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, भी घायलों में शामिल हैं। 
  9. सासनी गेट निवासी कोमल, जिनकी उम्र करीब 28 वर्ष है, घायल हुईं। 
  10. प्रियंका, जिनकी उम्र करीब 34 वर्ष है, भी सासनी गेट की निवासी हैं और चोटिल हुईं। 
  11. मंजू, जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष है, भी सासनी गेट की निवासी हैं और घायल हुई हैं। 
  12. युग, जिनकी उम्र करीब 2 वर्ष है, भी सासनी गेट का निवासी है और चोटिल हुआ। 
  13. माही, जिनकी उम्र करीब 12 वर्ष है, भी सासनी गेट की निवासी है और घायल हुई। 
  14. हाथरस के लक्ष्मी टॉकीज के पास रहने वाले अखत, जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष है, भी घायल हुए। 
  15. अखिता, जिनकी उम्र करीब 13 वर्ष है, भी लक्ष्मी टॉकीज के पास की निवासी हैं और चोटिल हुईं। 
  16. अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद की तारावती, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष है, भी घायल हुईं। 
  17. शिवानी, जिनकी उम्र करीब 7 वर्ष है, भी औरंगाबाद की निवासी हैं और चोटिल हुईं। 
  18. रोडवेज बस चालक आनंद, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है और जो पटियाली, कासगंज के निवासी हैं, भी इस हादसे में घायल हुए।
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