हाथरस सड़क हादसा: अलीगढ़-आगरा रोड पर रोडवेज बस-ट्रक की टक्कर, चालक समेत 18 यात्री घायल

ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ हादसा

अलीगढ़-आगरा रोड पर बिसाना गांव के समीप यह हादसा हुआ। यह स्थान चंदपा थाना क्षेत्र में आता है। रोडवेज बस अलीगढ़ से आगरा की दिशा में जा रही थी। बस चालक आनंद ने एक अज्ञात ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। यह प्रयास सिसोदिया ढाबे से कुछ पहले किया गया था। ओवरटेक करते समय बस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्री अपनी सीटों से गिर गए और उन्हें चोटें आईं। दुर्घटना के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया।



हादसे की सूचना मिलते ही चंदपा पुलिस सक्रिय हो गई। सीओ जे एन आस्थाना और चंदपा कोतवाली थाना प्रभारी योगेश कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। बस चालक आनंद को अधिक चोटें होने के कारण बांग्ला अस्पताल, हाथरस रेफर किया गया। पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचित करने का भी प्रयास किया।अधिकांश घायलों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद में उनका उपचार किया गया। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बस को सड़क से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन की सहायता से बस को सड़क के किनारे से हटवाया गया। इसके बाद अलीगढ़-आगरा मार्ग पर यातायात को सुचारु रूप से चालू करा दिया गया। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि अन्य वाहनों का आवागमन प्रभावित न हो।