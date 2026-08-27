{"_id":"6a903062b763204d5d0f9715","slug":"video-hatharasa-esapa-na-dajatal-karaetarasa-ka-thakhaii-jamamathara-sashal-madaya-ka-raha-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस एसपी ने डिजिटल क्रिएटर्स को दिखाई जिम्मेदार सोशल मीडिया की राह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पुलिस कार्यालय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल वॉरियर और कंटेंट क्रिएटर के साथ बैठक की। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा भी मौजूद रहे। बैठक में सकारात्मक और जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग पर संवाद हुआ। पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा, यातायात तथा सामाजिक सद्भाव पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने फैक्ट चेक के बाद ही सामग्री प्रसारित करने और भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की। पुलिस और जनता के बीच संवाद तथा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरान कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उपस्थित थे।

... और पढ़ें