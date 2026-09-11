{"_id":"6aa3b7e1eb1df124450f2695","slug":"video-two-accused-in-deepak-murder-case-surrender-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपक हत्याकांड के दो आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव बदनोली में हुए दीपक हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों आरोपी एनकाउंटर के डर से अपने हाथों में तख्तियां लेकर नगर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने तत्काल उन्हें हिरासत में ले लिया। यह घटना दीपक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से उनकी लगातार फरारी के बाद हुई है।

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