Hapur News: चार ट्रेनों में लगे अतिरिक्त स्लीपर कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत

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मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-दिल्ली एक्सप्रेस में 11 सितंबर को एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। इसी तरह दिल्ली-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस में 14 सितंबर को अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा होगी। इसके अलावा अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस में 13 सितंबर को अतिरिक्त स्लीपर कोच और दिल्ली-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में 12 सितंबर को एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की व्यवस्था रहेगी।रेलवे के इस कदम से इन ट्रेनों में आरक्षण कराने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। खासतौर पर प्रतीक्षा सूची में चल रहे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। अतिरिक्त कोच जुड़ने से स्लीपर श्रेणी में सीटों की संख्या बढ़ेगी और अधिक यात्रियों को आरक्षित सीट पर यात्रा करने का अवसर मिल सकेगा।