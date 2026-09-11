यूपी पुलिस का खौफ: दीपक हत्याकांड के दो आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे कोतवाली

गांव बदनोली में हुए दीपक हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों आरोपी एनकाउंटर के डर से अपने हाथों में तख्तियां लेकर नगर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने तत्काल उन्हें हिरासत में ले लिया। यह घटना दीपक की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से उनकी लगातार फरारी के बाद हुई है। पुलिस पिछले कई दिनों से इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सकें। नगर कोतवाली पुलिस ने अब दोनों से हत्याकांड के संबंध में विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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