एनसीआर क्षेत्र के हापुड़ जिले में दिखे पांच तेंदुए

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यूपी के हापुड़ जिले के सिंभावली के गांव दत्तियाना निवासी नाजिम ने नवादा नहर पटरी के पास एक साथ पांच तेंदुए दिखाई देने का दावा किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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