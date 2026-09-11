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VIDEO: विनोद साहनी हत्याकांड: मंत्री के गोंडा पहुंचने से पहले पुलिस अलर्ट, एसपी व जिलाधिकारी आवास घेरने की कही बात

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 11 Sep 2026 10:34 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 10:34 AM IST







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विनोद साहनी हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद कलेक्ट्रेट घेराव के लिए लखनऊ से गोंडा के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके गोंडा पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। ... और पढ़ें

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