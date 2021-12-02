Gonda News: यात्रियों से मित्रवत व्यवहार करें, दूर करें परेशानी

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एसपी ने कहा कि गोंडा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां अलग-अलग स्थानों से आने-जाने वाले यात्रियों की भीड़ रहती है। ऐसे में जीआरपी जवानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यात्रियों की समस्या सुनकर समाधान कराने का प्रयास किया जाए। किसी यात्री को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।एसपी के पहुंचने पर जीआरपी जवानों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद उन्होंने कोतवाली के अभिलेखों का निरीक्षण किया। अभिलेखों के रखरखाव में मिली कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अभिलेख व्यवस्थित और अद्यतन रखे जाएं।इसके बाद उन्होंने शस्त्रागार का निरीक्षण किया। आरक्षियों से शस्त्र खुलवाकर उनकी जानकारी और संचालन की स्थिति देखी। शस्त्रों के रखरखाव और सुरक्षा पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक राज कपूर, निरीक्षक पंकज कुमार यादव समेत उपनिरीक्षक और आरक्षी मौजूद रहे।