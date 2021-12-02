Gonda News: दिन में खेती के बाद रात में करनी पड़ती पहरेदारी

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डिडिसिया कला के सुरेंद्र वर्मा, उसरैना के कुशल पाल तिवारी और वजीरगंज के शिवकुमार मौर्य ने छुट्टा पशुओं की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि दिनभर खेती करने के बाद रात में भी खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। शिवकुमार मौर्य ने फार्मर रजिस्ट्री में लेखपाल की मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। परसपुर के अरुण कुमार त्रिपाठी ने गन्ने के भुगतान का मुद्दा उठाया। किसानों ने लंपी वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की।सीडीओ दयानंद प्रसाद ने सीवीओ डॉ. शशि कुमार शर्मा को बहराइच, बलरामपुर और उतरौला मार्ग पर गोवंश संरक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान दिवस में आने वाली समस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान कराने को कहा। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह और जिला उद्यान अधिकारी रश्मि शर्मा मौजूद रहीं।किसान दिवस में कई अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर किसानों ने नाराजगी जताई। किसान शिवकुमार दूबे ने कहा कि बैठक में 31 अधिकारियों को शामिल होना चाहिए, लेकिन गिने-चुने अधिकारी ही पहुंचते हैं। सीडीओ ने कृषि उपनिदेशक संतोष कुमार द्विवेदी को अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।झंझरी के कलंदरपुर तोर निवासी किसान धर्मेंद्र कुमार मौर्य की दुबई-अबूधाबी सब्जी भेजने की पहल भी बैठक में चर्चा का विषय रही। धर्मेंद्र ने बताया कि वहां सब्जियां स्थानीय बाजार की तुलना में करीब छह गुना कीमत पर बिक रही हैं। सीडीओ ने अधिक किसानों को इस पहल से जोड़ने और धर्मेंद्र को किसानों के बीच उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।