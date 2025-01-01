Gonda News: चंद्रशेखर के काफिले पर हमले के विरोध में धरना

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जिलाध्यक्ष मोहित भारती ने कहा कि रेक्सड़िया निवासी विनोद साहनी और अयोध्या में रामलगन मौर्य की हत्या के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। 13 सितंबर को बाराबंकी के रामनगर में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया। राष्ट्रपति से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, मौके पर तैनात अफसरों की भूमिका की जांच कराने व धार्मिक स्थलों को अवैध बताकर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके साथ ही पंचायत सहायकों की समस्या का तत्काल समाधान करने और शिक्षक भर्ती में किए गए आरक्षण घोटाले में कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मंडल प्रभारी जयशंकर गौतम, रामनेवाज गौतम, दीनानाथ गौतम, विनोद गौतम, मोबीन अहमद, रवि प्रकाश, रामभरोसे, राजू अंबेडकर, इमरान खान, विनोद गौतम, अजय रावत आदि मौजूद रहे।

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गोंडा। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर बाराबंकी में हुए हमले का विरोध तेज हो गया है। बुधवार को पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को चार सूत्री मांगपत्र भेजा।