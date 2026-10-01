VIDEO: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाकर एसआईआर पर लगाएं रोक

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गोंडा। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों को लेकर वाम दलों ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भाकपा (माले) के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के दौरान राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों की हिरासत पर भी विरोध जताया। प्रदर्शन में दीनानाथ त्रिपाठी, सत्य नारायण त्रिपाठी, कौशलेंद्र पांडेय, जमाल खान, ईश्वर शरण, राजू सिंह, अमित शुक्ल, सगीर खान, आवेश, सदानंद गिरि, मुश्ताक अहमद, रामकिशोर भारती, अबसार सहित अन्य मौजूद रहे।

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