Gonda News: मैकेनिक से स्कूटी, मोबाइल और नकदी लूटी

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ज्ञानपुर निवासी मैकेनिक प्रमोद कुमार यादव मंगलवार रात पोर्टरगंज से घर जा रहे थे। बेलवानोहर के पास दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने उन्हें रोककर मोबाइल, 10 हजार रुपये और स्कूटी लूट ली थी। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया।सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बुधवार को राजपाल यादव निवासी चांदपुर और दो किशोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में अंश पांडेय उर्फ भास्कर निवासी आवास विकास कॉलोनी का नाम सामने आया, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार लूट की रकम में से दो हजार रुपये खर्च हो गए थे। बाकी आठ हजार रुपये आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिए गए। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों से और जानकारी जुटाई जा रही है।