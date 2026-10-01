Gonda News: दीवार गिरने से मलबे में दबकर वृद्धा की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 01 Oct 2026 01:05 AM IST
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कटरा बाजार। लालपुर गांव में मंगलवार रात मिट्टी की दीवार छप्पर समेत अचानक भरभराकर गिर गई। इसके नीचे सो रही वृद्धा और उनका बेटा मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी कटरा बाजार पहुंचाया। वहां से गंभीर हालत में वृद्धा को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वृद्धा के बेटे शिव कुमार कश्यप ने बताया कि वह शटरिंग का काम करते हैं। वह अपनी मां छब्बा (85) के साथ गांव में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य लखनऊ में रहते हैं। शिव कुमार के मुताबिक, मंगलवार रात खाना खाने के बाद वह और उनकी मां घर के बाहर बने छप्पर के नीचे सो रहे थे। रात करीब एक बजे अचानक तेज आवाज हुई।
वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही मिट्टी की दीवार और छप्पर दोनों के ऊपर गिर गए और वे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान वृद्धा की मौत हो गई।
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नायब तहसीलदार बलराम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता दिलाई जाएगी।
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वृद्धा के बेटे शिव कुमार कश्यप ने बताया कि वह शटरिंग का काम करते हैं। वह अपनी मां छब्बा (85) के साथ गांव में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य लखनऊ में रहते हैं। शिव कुमार के मुताबिक, मंगलवार रात खाना खाने के बाद वह और उनकी मां घर के बाहर बने छप्पर के नीचे सो रहे थे। रात करीब एक बजे अचानक तेज आवाज हुई।
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वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही मिट्टी की दीवार और छप्पर दोनों के ऊपर गिर गए और वे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान वृद्धा की मौत हो गई।
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नायब तहसीलदार बलराम ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता दिलाई जाएगी।