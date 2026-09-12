{"_id":"6aa501a755805fa0390aaddb","slug":"video-gada-ma-vanatha-sahana-hatayakada-para-garamaii-sayasata-kagarasaya-ka-kaya-gaya-najarabtha-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में विनोद साहनी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, कांग्रेसियों को किया गया नजरबंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में बर्तन कारोबारी विनोद साहनी की हत्या के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में लखनऊ में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करके कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने गोंडा आने वाले थे। इधर, जिले में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने घटना की निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि परिवार को न्याय मिलने तक कांग्रेस मुद्दा उठाती रहेगी।

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