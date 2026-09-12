Gonda News: गांव में पुलिस का पहरा, लगाई गई बैरिकेडिंग
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 12 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
परसपुर। विनोद साहनी की हत्या के बाद शुक्रवार को हुए धरना-प्रदर्शन के दूसरे दिन शनिवार को रेक्सड़िया गांव में तनावपूर्ण शांति रही। पुलिस-प्रशासन ने एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारी लगातार गांव में भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
मृतक के घर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। गांव के आसपास भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। शनिवार को शाहपुर बाजार खुला रहा, लेकिन सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल कम रही। दुकानदारों और स्थानीय लोगों के बीच दिनभर विनोद साहनी के प्रकरण की चर्चा होती रही।
विज्ञापन
मृतक के घर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है। गांव के आसपास भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। शनिवार को शाहपुर बाजार खुला रहा, लेकिन सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल कम रही। दुकानदारों और स्थानीय लोगों के बीच दिनभर विनोद साहनी के प्रकरण की चर्चा होती रही।
विज्ञापन