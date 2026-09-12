Gonda News: परिजन बोलीे- आरोपियों पर लगे एनएसए, घरों पर चले बुलडोजर

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परिजनों ने कहा कि शुक्रवार को प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी मांगें रखी गई थीं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि शनिवार को मृतक के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यदि इसी बल का कुछ हिस्सा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया जाता तो अन्य आरोपी भी पकड़े जा सकते थे। परिवार को आशंका है कि सुरक्षा बल हटने के बाद उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।ऊषा और राजा ने मामले की सीबीआई जांच कराने, सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, एनएसए लगाने और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से परिवार से मिलने आ रहे नेताओं को भी पुलिस रोक रही है। इससे परिवार अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहा है।मौके पर मौजूद शाहपुर चौकी प्रभारी निशा निषाद ने कहा कि परिवार की सुरक्षा नहीं हटाई जाएगी। पुलिसकर्मी परिवार की सुरक्षा के लिए ही तैनात हैं। पुलिस की मौजूदगी में परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।