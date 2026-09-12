Gonda News: विनोद साहनी हत्याकांड में चौथा आरोपी गिरफ्तार

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रेक्सड़िया मल्लहनपुरवा निवासी विनोद साहनी बुधवार रात आठ बजे शाहपुर बाजार स्थित अपनी बर्तन की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। लल्लन यादव की दुकान के पास चार बाइकों से पहुंचे करीब 10 लोगों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विनोद को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया, जहां बृहस्पतिवार को उनकी मौत हो गई।हत्या से इलाके में आक्रोश फैल गया था। बृहस्पतिवार को पुलिस ने शुभम सिंह, सुभाष सिंह और अंतिम सिंह को गिरफ्तार किया था। एसओ परसपुर कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर वरुण देव सिंह को पकड़ा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर विवाद और उसके बाद वारदात होने का तथ्य सामने आया है। पुलिस इस पहलू पर भी गंभीरता से जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ऐसी कोई पोस्ट न करें, जिससे समाज में गलत संदेश जाए या माहौल खराब हो।