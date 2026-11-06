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धनतेरस पर सब्जी खरीद रही महिला का लॉकेट छीनकर भागा युवक, लोगों ने पकड़ा; VIDEO
धनतेरस के दिन शुक्रवार को शाम करीब चार बजे दुल्लहपुर बाजार की आलू मंडी स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी कर रही महिला के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने स्टेशन के पीछे घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। महिला के अनुसार, छीना गया लॉकेट भी मौके पर मिल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई।
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