धनतेरस पर सब्जी खरीद रही महिला का लॉकेट छीनकर भागा युवक, लोगों ने पकड़ा; VIDEO

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धनतेरस के दिन शुक्रवार को शाम करीब चार बजे दुल्लहपुर बाजार की आलू मंडी स्थित सब्जी मंडी में खरीदारी कर रही महिला के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने स्टेशन के पीछे घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। महिला के अनुसार, छीना गया लॉकेट भी मौके पर मिल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई।

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