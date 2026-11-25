{"_id":"6b071520378c6689ed04d5c1","slug":"video-wooden-barrier-lifted-let-trailer-pass-video-goes-viral-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लकड़ी का बैरियर उठाकर ट्रेलर को कराया पार, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धरम्मरपुर-जमानियां गंगा पक्का पुल पर भारी वाहनों का आवागमन रोकने के लिए लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था महज औपचारिकता बनकर रह गई है। लोहे का हाइट गेज बैरियर हटाकर उसकी जगह लकड़ी का बैरियर लगा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि लकड़ी का बैरियर भी भारी वाहनों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दो युवक लकड़ी के बैरियर को उठाकर पाइप लदे ट्रेलर को पुल से पार कराते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करता है।

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