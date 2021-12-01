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बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि उपजिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जमानिया की ओर से 25 नवंबर को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार सूर्यभान भारती की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय उसिया के बूथ संख्या 327 पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में की गई थी। लेकिन उन्होंने 19 नवंबर तक ड्यूटी ग्रहण नहीं की।इस पर उपजिलाधिकारी ने 19 नवंबर को पत्र जारी कर उन्हें उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। वह कोई ठोस और स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने मामले की विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी जमानिया को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बीएसए ने बताया कि इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र मुहम्मदाबाद की एक सहायक अध्यापक किरन को भी निलंबित किया गया है। संवाद