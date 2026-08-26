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ईद उल मिलादुन्नबी के जुलूस में सरकार की आमद मरहबा, VIDEO
शहर सहित मुस्लिम बहुल गांव और कस्बों में पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम का जन्मदिवस बुधवार को अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मीलाद और जलसों का आयोजन किया गया। कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए। जुलूस के दौरान लोग नातिया कलाम पढ़ने के साथ ही सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद करते हुए चल रहे थे।
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